Во Фрязине 20 сентября состоится экоакция по сохранению леса

13 сентября в Московской области стартовала экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», которая продлится до 29 сентября и пройдет на 20 лесных и на более чем 370 муниципальных площадках в рамках VI федеральной акции «Сохраним лес». Во Фрязине данная акция состоится 20 сентября в 14:00 во Фрязинском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Принять участие в акции #сохранимлес может каждый: для этого достаточно выбрать из 20 локаций удобную для вас. Посмотреть их можно на официальном сайте сохранимлесрф.рф, а затем приехать на место проведения. На 2 площадках будет проходить посадка деревьев, на 5 — дополнение лесных культур и на 13 — уборка мусора и неликвидной древесины», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

Рабочий инвентарь, перчатки и мешки для мусора можно получить на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.