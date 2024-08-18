Во Фряново активисты очистили лесополосу

сегодня в 22:39

В подмосковном Фряново провели акцию «Чистый лес», сообщили в пресс-службе горкруга.

Цель проекта — сохранить леса в хорошем состоянии и предотвратить распространение вредителей и возгораний. Для этого необходимо своевременно убирать мёртвые и больные деревья.

Жители округа, волонтёры, сотрудники администрации и депутаты собрались, чтобы очистить лесополосу во Фряново от мусора и валежника.

Акция собрала людей из разных сфер деятельности, которые объединились ради важного и полезного дела. Также во время акции был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.

