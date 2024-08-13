Во Фрянове состоится акция «Чистый лес»

сегодня в 14:29

Во Фрянове пройдет акция «Чистый лес». Начало акции — 17 августа в 10:00, передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Участникам предлагают пройти по лесному массиву и убрать мусор и порубочные остатки. Организоторы обеспечат всех участников акции перчатками и мешками для мусора.

Встреча пройдет по координатам: 56.119598, 38.418899.

В прошлом году акция «Чистый лес» состоялась в поселке Литвиново городского округа Щелково.

В акции приняли участие более 100 человек. Они очистили участок лесного массива возле поселка Литвиново от бытового мусора, сухостоя и валежника.

Цель регионального проекта «Чистый лес» — поддерживать подмосковные леса в хорошем состоянии. Для этого будут проводиться экологические акции, которые помогут контролировать и отслеживать экологическую ситуацию. Также будет осуществляться общественный мониторинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.