Во Франции зафиксирован резкий рост числа католических крещений

Согласно данным The Economist, в 2025 году на Пасху крещение приняли 10 384 взрослых француза, что на 46% больше, чем годом ранее, и вдвое превышает показатели 2023 года, сообщает РБК .

Среди подростков число крестившихся достигло 7 404 человек — десятикратный рост по сравнению с 2019 годом.

Аналитики связывают этот феномен с комплексом причин: последствиями пандемии COVID-19, когда люди в изоляции искали новые смыслы; цифровой усталостью от постоянного пребывания перед экранами; символическим значением восстановления собора Нотр-Дам после пожара 2019 года.

Также отмечается влияние политиков-католиков и своеобразная реакция общества на строгие светские нормы французского государства, где заметные религиозные символы запрещены в школах и официальных учреждениях.

Особый интерес вызывает временной характер этого религиозного бума — начавшийся в 2023 году рост продолжает набирать обороты, что заставляет экспертов задуматься о глубинных изменениях в французском обществе. При этом сохраняется вопрос, является ли эта тенденция устойчивой или представляет собой временную реакцию на череду кризисов последних лет.