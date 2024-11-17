Во Франции продали скелет динозавра за 6 млн евро

Во Франции продали скелет 22-метрового травоядного динозавра за 6 млн евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франц Пресс.

Анонимный коллекционер купил скелет апатозавра на аукционе. Он хочет разрешить выставить скелет динозавра в музее.

Скелет была найден в 2018 году в американском штате Вайоминг. Потом он оказался во Францию, где его реставрировали в течение двух лет. Этому динозавру 150 млн лет. Отмечается, что в целостности остались до 80% костей.

Это самый крупный динозавр в мире, который продавался на аукционе.

Ранее сообщалось, что палеонтологи из США нашли участок со следами динозавров на Аляске и назвали его «колизеем». Площадь местности составляет около 7500 квадратных метров. Возраст следов составляет около 69,3 млн лет.