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Во Франции хотят подать иск против замены витражей в Нотр-Даме на современные

Французские ассоциации по защите культурного наследия готовят иск в административный суд Парижа, чтобы опротестовать планы президента Франции Эммануэля Макрона по замене витражей XIX века в Соборе Парижской Богоматери на современные, пишет РИА Новости .

Историк искусства, главный редактор журнала Tribune de l’art Дидье Рикнер отметил, что по закону запрещено менять исторический облик зданий, которые являются частью мирового культурного наследия.

По его словам, благодаря этой петиции удалось собрать средства на адвокатов для ассоциаций по защите культурного и исторического наследия, чтобы они могли обратиться в суд.

Для начала планируется обратиться в административный суд, а затем в госсовет.

В соборе XII века провели масштабные реставрационные работы. Его восстановили спустя 5,5 лет после пожара. Одними из первых, кто посетил обновленный собор, стали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга.

Пожар произошел в парижском Нотр-Даме 15 апреля 2019 года. Он привел к обрушению шпиля и крыши.