Во Дворце Ирины Винер пройдет мегашоу «Тайна семьи Деда Мороза»

С 25 по 30 декабря и с 2 по 7 января на высокотехнологичной площадке в центре Москвы — во Дворце Ирины Винер в Лужниках — состоится премьера грандиозного шоу телеканала «Карусель» «Тайна семьи Деда Мороза» от создателей праздничных хитов в Кремле и Крокус Сити Холле.Приобрести билеты на новое уникальное представление можно по ссылке со скидкой до 30%, сообщила пресс-служба продюсерского центра «Седьмая Радуга».

Открытие шоу состоится 26 декабря в 15:30. Более 7,5 млн зрителей уже высоко оценили зрелищность шоу продюсерского центра. На этот раз «Седьмая Радуга» готовит для зрителей беспрецедентное по качеству, комфорту и зрелищности шоу и делится пятью причинами, почему детям и их родителям нельзя пропустить удивительное представление.

1) Шоу подготовлено в уникальном формате 360 градусов

Фото - © Пресс-служба продюсерского центра «Седьмая Радуга» Фото - © Пресс-служба продюсерского центра «Седьмая Радуга»

Благодаря возможностям Дворца Ирины Винер «Тайна семьи Деда Мороза» развернется для гостей в каждой точке зала. Зрителей ждут появления любимых мультперсонажей со всех сторон — слева, справа, снизу и сверху. Стоит выбирать места в первых рядах бельэтажа и у проходов между рядами в партере, чтобы прикоснуться к легендарным героям, поучаствовать в играх и перенестись в сказку. Организаторы предлагают уже сейчас отправиться во Дворец Ирины Винер с помощью 3D-экскурсии и оценить невероятный размах действа. Сделать это можно по ссылке: https://360-view.7-raduga.ru/.

2) Непрерывные интерактивы с гостями — представление пройдет на одном дыхании

Комфорт детям и их родителям гарантирует вместимость камерного зала — не более 2,5 тыс. человек. При этом размах, насыщенность спецэффектами и другие фирменные элементы, полюбившиеся зрителям елок в Крокусе, останутся неизменными. Кроме того, размеры площадки позволят максимально вовлечь детей и их родителей в сюжет истории. В шоу выступят 50 артистов в светящихся костюмах. Они будут взаимодействовать с гостями, находясь прямо в зале и меняя образы раз в 20 минут. Зрителей ждут увлекательные интерактивные игры каждые 10 минут.

3) На сцене — любимые всеми детьми мультперсонажи

Фото - © Пресс-служба продюсерского центра «Седьмая Радуга» Фото - © Пресс-служба продюсерского центра «Седьмая Радуга»

Помимо главного новогоднего волшебника, в представлении примут участие герои телеканала «Карусель», знакомые каждому ребенку — веселые Смешарики, любознательные Фиксики, неугомонный Буба, упрямый Бодо Бородо и озорной Финник. Вместе они откроют самую большую тайну семьи Деда Мороза. Кто же родители Снегурочки? В чем причина их загадочного исчезновения? Зрителей ждет захватывающее мульт-расследование, полное неожиданных поворотов и волшебных сюрпризов.

4) Множество разнообразных шоу-номеров, которые поразят самую взыскательную публику

На пути к разгадке тайны гости Дворца Ирины Винер увидят фантастический полет Деда Мороза и Снегурочки на крылатых санях прямо над залом, завораживающий балет гигантских 5-метровых дирижаблей, восхитительные цирковые номера в воздухе и шоу гигантских мыльных пузырей. Особым аттракционом для публики станут 8-метровые танцующие фонтаны. Красочные проекции, созданные при помощи ультрасовременных проекционных экранов, полностью преобразят сцену, что позволит встретиться с Дедом Морозом и любимыми анимационными персонажами лицом к лицу.

5) Представления организовали на инновационной площадке в центре Москвы

Дворец Ирины Винер знаменит не только как культурно-спортивный центр, но и как знаковый объект московской архитектуры — так, оригинальная форма крыши здания вдохновлена изящно развевающейся гимнастической лентой и содержит 10 оттенков золотого цвета! С первых же минут на площадке зрителей ждет праздничная атмосфера. В красочном фойе с оформлением в традиционном русском стиле будут расположены 9-метровая красавица-елка, эффектные фотозоны, новогодняя ярмарка с сувенирами и подарками, а также вкусный фудкорт с попкорном, сладкой ватой и другими сладостями.До концертного зала можно добраться на любом виде транспорта — от метро «Спортивная» и станции МЦК «Лужники» дорога занимает всего 10 минут. Для гостей на собственных автомобилях предусмотрена платная парковка.

Конкурс рисунков

Фото - © Пресс-служба продюсерского центра «Седьмая Радуга» Фото - © Пресс-служба продюсерского центра «Седьмая Радуга»

Самых маленьких зрителей — учеников младших дошкольных учреждений и школьников начальных классов — «Седьмая Радуга» приглашает к участию в конкурсе рисунков. Конкурс позволит детям не только заявить о своих талантах на всю столицу, но и попасть на представление «Тайна семьи Деда Мороза» абсолютно бесплатно.

Участникам необходимо нарисовать Деда Мороза, его семью, а также друзей — мультгероев, участвующих в шоу. Работы могут быть выполнены в любом стиле — красками, карандашом или фломастерами. Далее следует отсканировать работу и отправить рисунков на электронную почту konkurs@7-raduga.ru. В письме обязательно указать контактные данные (телефон), а также имя, фамилию, возраст и учебное заведение ребенка. Работы принимаются до 25 декабря 2024 года.

Лучшие работы будут размещены на сайте шоу, в группе «Седьмой Радуги» ВКонтакте, а также во Дворце Ирины Винер во время проведения мероприятия. Все участники получат электронные почетные грамоты. Каждую неделю три лучшие работы участников конкурса проходят в финал. Из числа победителей недели в финале будут выбраны трое победителей конкурса. Победители конкурса получат по четыре билета на «Тайну семьи Деда Мороза».

Работы финалистов можно посмотреть на сайте. Удачи всем участникам.

Расписание сеансов

Шоу «Тайна семьи Деда Мороза» во Дворце Ирины Винер в Лужниках пройдет с 25 по 30 декабря 2024 года, а также со 2 по 7 января 2025 года. Сеансы будут начинаться в 10:30, 13:00, 15:30 и 18:00. Больше подробностей — можно узнать на официальном сайте «Седьмой Радуги».