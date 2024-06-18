Во дворе домов на ул Горького в Ступине ведется благоустройство территории

Продолжается реализация программы по благоустройству дворовых территорий в округе. Такие работы начались во дворе домов № 13, 15, 17 на улице Горького в Ступине, передает пресс-служба администрации городского округа.

Проинспектировал их ход и темпы вместе с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса, общественной палаты округа руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Здесь планируется выполнить ремонт дворового проезда, организовать парковку и тротуары, установить малые архитектурные формы.

В рамках мероприятия руководитель муниципалитета обсудил судьбу голубятни, расположенную во дворе, и аварийного дерева. Руководителю управляющей компании «Жилресурс» Ольге Кузнецовой дано поручение вместе с жителями облагородить голубятню.

«Благодаря благоустройству двор преобразится, станет уютнее и комфортнее. Проект согласован с жителями, их пожелания учтены. Фронт работ небольшой — обустроим двор в кратчайшие сроки», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Напомним, работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

В этом году в округе запланировано благоустройство 11 дворовых территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.