Во дворах участников ВОВ в Дубне выступили артисты на легендарной «полуторке»

Первый адрес — Галины Николаевны Поддубской, жительницы блокадного Ленинграда. Все 900 дней она находилась в городе, вплоть до полного его освобождения. Сегодня глава Дубны Максим Тихомиров лично поздравил ее с наступающим Днем Победы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во дворе Галину Николаевну ждал сюрприз — благодарные жители и концерт, которые с «полуторки» дали артисты. Его весь Галина Николаевна выстояла. Говорит, в память о всех бойцах, которые подарили освобождение от фашистских захватчиков и Победу.

Ветеран Мария Тимофеевна Тимофеева почти не встает с кровати, но мелодии военных песен подняли ее, и она тоже все время, пока звучали песни военных лет, простояла у окна.

«Знаю, многие из них в силу возраста, не смогут прийти на торжественные церемонии возложения цветов. Поэтому сегодня артисты наукограда приехали с концертами в каждый двор участников Великой Отечественной войны. Символично, в сопровождении полуторки, под цветущими деревьями они исполнили главные песни мая!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Непосредственных участников Великой Отечественной войны осталось в Дубне семь человек.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.