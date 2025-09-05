Во дворах Клина появляются парковочные места для пожарной спецтехники

Работу по организации спецпарковок для пожарных машин выполняют коммунальщики. Разметка красно- или оранжево-белая. Такие площадки сначала делают во дворах многоэтажек, так как пожары в высотках относятся к категории повышенной сложности. На одну из готовых площадок между двумя 16-этажками на улице Дзержинского в Клину экипаж пожарной службы потренировался оперативно заехать, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Все мы видим, что количество транспорта в городе, особенно в многоэтажных домах, у жителей растет, и, как правило, этот транспорт паркуется не очень качественно и не очень по порядку. И когда происходит чрезвычайная ситуация пожарным подразделениям очень тяжело добраться к месту пожара, учитывая габариты пожарной техники. А такие специализированные площадки просто необходимы», — поделился начальник 13-го ПСО Федеральной противопожарной службы МЧС России по МО Алексей Нестругин.

Работы по обустройству площадок в округе будут продолжаться, пока погода позволит вести дорожные работы. А автомобилистам нужно помнить, что штраф за парковку на месте для пожарной техники составляет от 2 250 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.