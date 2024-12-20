Во дворах Истры стартуют традиционные предпраздничные Новогодние елки

Новогодние елки во дворах городского округа Истра торжественно стартуют. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Елка в нашем дворе» — это добрая традиция, нашедшая положительный отклик в сердцах жителей городского округа Истра.

21 декабря в 12:00 в деревне Черная во дворе 1 дома на улице Ясная главный новогодний символ засияет и откроет череду ярких событий.

Творческие команды Истринского культурно-досугового комплекса проведут ряд музыкально-развлекательных мероприятий во дворах густонаселенных районов.

Юных жителей ожидают интерактивные игры и конкурсы, которые объединят семьи, зажигательные танцы и песни от любимых героев, а также долгожданная встреча с Дедом Морозом и его верной помощницей Снегурочкой.

А в центре волшебства неизменно останется сияющая елочка, которая подарит каждому частичку новогоднего настроения и заряд позитива.

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