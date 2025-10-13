Внутренний туризм принес экономике России 1,4 трлн рублей

За восемь месяцев 2025 года россияне были в поездках по стране 123 млн раз — это на 3% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Общая сумма расходов туристов достигла 1,4 трлн рублей.

«Лето традиционно остается временем активных путешествий, и в этом году мы видим устойчивый рост интереса к внутреннему туризму — от 17 миллионов поездок в июне до 22 миллионов в августе. Меняется и сам подход к отдыху: люди все чаще путешествуют осознанно — открывают новые места, выбирают качество впечатлений. Сбер помогает сделать эти поездки комфортными и простыми. Мы создаем экосистему сервисов, которая заботится о туристе на каждом этапе — от планирования маршрута до возвращения домой. Для бизнеса это означает надежные инструменты и цифровые решения, а для путешественников — больше времени на самое важное: отдых и эмоции. Традиционно центрами притяжения остаются Москва (14,1% поездок), Московская область (13,5%) и Санкт-Петербург (6,5%), и именно там наши продукты уже работают на то, чтобы каждый турист чувствовал заботу и внимание», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

По данным СберАналитики среднестатистический турист — это 44-летняя женщина, которая путешествует 5 дней. Без учета оплаты жилья и билетов каждый день отдыхающие в среднем расходуют 2343 рубля на еду, экскурсии, развлечения и сувениры. Это на 9,5% больше, чем в прошлом году.

В Санкт-Петербурге расходы в поездках выросли на 15% по сравнению с прошлым годом. В Москве и Подмосковье расходы снизились на 0,6% и 3,4%. Четверть всех трат в путешествиях приходится на продукты. По 13% туристыотдают на питание в кафе и непродовольственные товары. Еще 8% расходов составляет обслуживание личного автомобиля.

Среди путешественников растет доля людей с высоким доходом. 21% туристов зарабатывает от 70 до 100 тыс. рублей, 14% имеют доход от 100 до 140 тыс. рублей. 16% путешественников получают больше 140 тыс. рублей. Доля обеспеченных туристов с доходом более 100 тыс. рублей выросла на 10 процентных пунктов за год.

Исследование проводилось с помощью аналитической панели «Туризм». СберАналитика использует агрегированные и обезличенные данные о потребностях и предпочтениях 111 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данные из более 70 внутренних и внешних источников.