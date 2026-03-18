Внук взыскал со своей бабушки 6 тыс рублей за удар кастрюлей в Курске

В Курске молодой человек взыскал со своей бабушки 6 тыс. рублей за удар кастролей по руке. При этом пенсионерка вину не признала, сообщает РЕН ТВ .

На судебном заседании 17-летний подросток заявил, что Галина Х. намеренно ударила его по левой руке кастрюлей, причинив физическую боль.

Однако ответчик утверждала, что утром 25 января пришла на кухню, где находились внук и его подруга. Она часто им делала замечания из-за внешнего вида и аморального поведения. В этот день произошел очередной конфликт. Пенсионерка лишь хотела, чтобы внук перестал общаться с девушкой.

Суд принял решение оштрафовать Галину на 6 тыс. рублей. При этом мировому судье предстоит рассмотреть два дела о побоях и два — об оскорблении против пенсионерки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.