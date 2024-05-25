Внук Пугачевой едва не «отключился» на американских аттракционах в свой день рождения

Никита Пресняков рассказал, как чуть не потерял сознание на аттракционах в США

Артист Никита Пресняков перебрался в США и недавно отпраздновал свой 33-й день рождения. После торжества внук певицы Аллы Пугачевой рассказал, как едва не потерял сознание на экстремальных аттракционах, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам блогера, праздновать 33-летие он отправился в парк развлечений, куда пригласил супругу Алену Краснову и друзей. В парке Пресняков решил покататься на экстремальном аппарате, как вдруг ему стало плохо.

«В глазах потемнело, чуть сознание не потерял… Никогда такого не было. Только стукнуло 33, и проверку на перегруз не прошел», — сказал внук Примадонны.

Никита Пресняков живет в США, где уже получил американское гражданство.