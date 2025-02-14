«Вниманием мужчин не обделена»: ритуальный агент рассказала о своих свиданиях

Блогер и сотрудница агентства «Специализированная ритуальная служба» в Санкт-Петербурге Сюзанна Нахшкарян заявила, что пока не собирается замуж, но при этом вниманием мужчин не обделена, сообщает Life.ru .

Она пошутила, что за последние годы все ее свидания были только в моргах и на выставках ритуальных компаний.

«На самом деле работники ритуальных агентств ничем не отличаются от обычных людей, и проблем со знакомствами у меня нет. У меня есть проблема другого рода — график моей работы не совпадает с графиком обычных людей», — поделилась блогер.

По словам Нахшкарян, при виде нее у мужчин наступает когнитивный диссонанс: их удивляет, как хрупкая миниатюрная девушка может работать в такой суровой и неженской сфере.

Кроме того, работа в сфере ритуальных услуг не имеет определенного графика: часто приходится заниматься похоронами, когда остальные люди веселятся или что-нибудь празднуют. Поэтому Сюзанна заявляет, что если и свяжет жизнь с мужчиной, то это будет кто-то из ее коллег.