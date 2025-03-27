Внезапная ностальгия по 90-м: в VK выяснили, чем вдохновляются зумеры

Исследование «ВКонтакте» показало, как молодое поколение трансформирует диджитал-среду и задает тон в потреблении медиа. Зумеры испытывают влечение к прошлому, в котором не жили, а поколение альфа активно генерирует контент. Мемы и искусственный интеллект становятся определяющими трендами для молодежи на ближайшее будущее, сообщает пресс-служба VK.

78% поколения Z испытывают ностальгические чувства по отношению к ушедшим временам, в которых они не жили. Это проявляется в их интересе к эстетике советской эпохи, VHS-эффектам (имитации старой пленки), мемам с персонажами старых фильмов и играм, созданным под влиянием русской культуры, например, Atomic Heart. Подавляющее большинство зумеров (86%) проявляют интерес к русской культуре в интернете — от мемов и игр до советской и ретро-эстетики, при этом чаще всего узнавая о локальных трендах через мемы, блогеров, нарезки видео и обсуждения в пабликах. Две трети (67%) хотели бы видеть больше местных образов в играх, анимации, мемах и кино.

Почти половина (47%) представителей поколения альфа активно занимается созданием контента, что вдвое больше, чем у зумеров (22%). Альфа активно вовлечены в диджитал-среду как творцы: треть (33%) создают мемы и видео, четверть (25%) занимаются программированием и разработкой игровых модов, а 21% ведут текстовые блоги и онлайн-сообщества. Для большей части поколения альфа (55%) диджитал — это не только место для общения, но и инструмент для самовыражения.

Значительная часть молодежи (77%) проявляет живой интерес к глобальным трендам, в частности, к азиатским форматам. В приоритете: аниме (57%), дорамы (54%), k-pop (45%) и кулинарные шоу (39%). 42% отметили, что международный контент не влияет на их привычки в выборе фильмов, музыки и развлечений, но вдохновляет на путешествия и изучение иностранных языков.

В ближайшие 5 лет молодое поколение выделяет 3 основных направления развития диджитал-культуры: большинство (57%) уверены, что нейросети повлияют на процесс создания контента, 55% считают, что мемы останутся основным способом онлайн-коммуникации, а 48% отметили рост популярности виртуальных миров и игровых комьюнити. Около половины опрошенных (49%) считают мемы и постиронию наиболее привлекательным форматом для общения, в то время как 41% предпочитают текстовые комментарии и чаты. 34% опрошенных отметили, что активно обсуждают контент в комментариях и личных сообщениях, если он вызывает у них эмоции.