Внеплановые пожарные учения прошли в Черноголовке

В пятницу в здании гостиницы НЦЧ РАН прошло внеплановое тактико-специальное учение по отработке действий и межведомственного взаимодействия органов управления, сил и средств Черноголовского звена МОСЧС при возникновении условного пожара в здании повышенной этажности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По замыслу тренировки в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в помещении на третьем этаже.

Сработала пожарная сигнализация, работники гостиницы эвакуировали 35 человек.

К месту условного возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты ПСЧ-10 «37 ПСО ФПС ГПС МЧС России по МО».

Огнеборцы провели разведку по поиску пострадавших в аппаратах для защиты органов дыхания. В результате поиска обнаружены трое «пострадавших», которых вывели с использованием дыхательных аппаратов в безопасную зону и передали бригаде скорой помощи. Затем пожарные проложили рукавную линию к «очагу возгорания» и приступили к «тушению». За считанные минуты условный пожар был ликвидирован.

В ходе учения особое внимание уделили отработке совместных действий личного состава пожарно-спасательных подразделений с персоналом администрации гостиницы по эвакуации сотрудников и посетителей. А также отработали взаимодействие службы ЕДДС, скорой помощи, полиции, администрации города и МУП «УЭ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.