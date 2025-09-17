Внедрение системы «Честный знак» обсудили в Балашихе

Заседание Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства, посвященное вопросам внедрения системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», прошло в торгово-промышленной палате Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков, вице-президент Балашихинской ТПП Светлана Тананова, представители бизнес-сообщества, эксперты в области маркировки, а также руководители предприятий округа.

«Сегодня важно не сопротивляться нововведениям, а изучить все требования и своевременно подготовиться. Это поможет предприятиям избежать штрафов и обеспечить конкурентоспособность на рынке. Наша задача — помочь бизнесу адаптироваться к изменениям», — отметил Анатолий Шестаков.

В рамках мероприятия директор фармацевтической компании «Ретиноиды» Константин Ноздрин рассказал, что предприятие одним из первых в отрасли внедрило систему маркировки, которая успешно работает с 2020 года.

«Эта система позволяет проследить путь товара от производителя до конечного потребителя, оперативно реагировать на случаи выявления фальсификата, а также открывает новые возможности для планирования и анализа рынка», — сказал Константин Ноздрин.

«Честный знак» уже охватывает десятки товарных категорий, включая лекарственные препараты, табачную и молочную продукцию, воду и обувь. В ближайшие годы перечень будет расширяться.

В Балашихинской ТПП заявили о готовности оказывать консультационную поддержку предприятиям на всех этапах внедрения системы. Кроме того, палата планирует провести дополнительное информирование предпринимателей, чтобы все участники рынка понимали важность своевременной работы с цифровой маркировкой.