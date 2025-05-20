Внедорожники проверят на проходимость ступинские болота

Весенние соревнования по внедорожному спорту в формате ориентирования «Воля к победе» состоятся в городском округе Ступино 24 мая и соберут любителей покорять бездорожье недалеко от села Старая Ситня, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году соревнования посвящены юбилею Победы и пройдут в формате спортивного ориентирования для категорий «Туризм», «ТРС» и «ТР».

В Категории «Туризм» выступят стандартные или немного доработанные серийные внедорожники 4×4, предназначенные для обычных дорог с использованием ручных лебедок. В категории «ТРС» — стандартные или немного доработанные. Как объясняют организаторы, в данных соревнованиях она приравнена к категории «ТР1» и будет проходить с лебедкой. В «ТР» допускаются серьезно доработанные внедорожники для трофи-рейдов, разрешено использование лебедки.

«Участникам надо будет найти как можно больше контрольных точек за отведенное время по заданным координатам. Для категории „ТР“ и „ТРС“ будет 2 специальных участка, первый обязательный, в котором должны собрать все точки в свободном порядке, второй — свободное ориентирование», — объяснил руководитель Hard Drive Stupino Дмитрий Бондарь.

Соревнования «Воля к победе» состоятся 24 мая у села Старая Ситня. Точка сбора 54.942166, 38.127209. Открытие соревнований в 10:00. Подробнее о можно узнать в группе объединения Hard Drive во ВКонтакте.

Организаторы события — внедорожный клуб Hard DriveStupino и подростково-молодежный клуб «Романтик».

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