Властям представят лучшие предложения форума «Сильные идеи для нового времени»

Лучшие из топ-100 инициатив, представленных на пятом форуме «Сильные идеи для нового времени», будут представлены российским властям в июле на итоговом мероприятии в Нижнем Новгороде, сообщает пресс--служба АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

В перечень 100 лучших идей войдут самые значимые и действительно полезные для развития страны. Наиболее часто россияне присылают инициативы по социальной теме.

По социальной теме граждане предлагают свои решения, связанные с качеством жизни: медициной, образованием, поддержкой семей с детьми, в том числе многодетных, заботой о ветеранах СВО и людях с инвалидностью.

О форуме

«Форум — это уникальная площадка для поиска нестандартных решений вызовов, стоящих перед нашей страной. Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей, готовых активно участвовать в формировании будущего. Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на форуме, — это эффективный механизм для решения общенациональных задач», — отметил замруководителя администрации президента России, председатель Оргкомитета форума Максим Орешкин.

Он подчеркнул, что для достижения масштабных целей развития и эффективного противостояния внешним угрозам важно объединить ресурсы как государственных структур на всех уровнях, так и отдельных представителей общества.

«Форум создает условия для развития внутреннего рынка потребления, характеризующегося высоким спросом на отечественную продукцию. О многих перспективных предложениях наших граждан мы узнали с помощью краудсорсинговой платформы фонда „Росконгресс“, на которой за все годы работы мероприятия отмечено более 530 тыс. пользователей. Это говорит о высокой востребованности такого формата взаимодействия», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

По словам директора автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланы Чупшевой, динамика роста интереса к форуму впечатляет: статистика показывает двукратное увеличение активности участников. Если сравнивать показатели 2020 и 2024 годов, количество предложенных инициатив выросло более чем втрое, показав прирост на 208 процентов.

«За эти годы мы получили почти 90 тысяч идей из всех регионов России и 35 зарубежных стран. В этом году мы ждем проекты, направленные на повышение качества жизни, поддержку предпринимательства, развитие кадрового потенциала, креативных индустрий, технологий, экологического благополучия», — подчеркнула Чупшева.

В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, релевантным национальным инициативам агентства и отвечающим национальным целям развития Российской Федерации до 2030 года: национальная социальная инициатив (НСИ); национальная предпринимательская инициатива (НПИ); национальная технологическая инициатива (НТИ); национальная кадровая инициатива (НКИ), а также национальная экологическая и климатическая инициатива (НЭКИ).

Как принять участие?

Подать заявку могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на платформе и выбрать нужную номинацию, а затем следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов. Заявки принимаются до 15 мая текущего года.

Работа по экспертной оценке идей начинается с момента поступления первого предложения. Финальной точкой станет очный двухдневный форум, который запланирован на лето и пройдет в Нижнем Новгороде. На форуме планируется презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания продемонстрируют 10 из них руководству страны.

Первый ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени» прошел в 2020 году. За четыре года он сплотил более 530 тысяч жителей. В первый год удалось собрать 14 768 инициатив и проектов, в 2022 году лидеры предложили 19 512 идей для развития страны, в 2023-м — 23 563, в 2024-м — 30 726. Ежегодно около 1 000 идей получают различные инструменты поддержки от организаторов форума, партнеров и региональных властей.