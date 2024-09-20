Власти Воскресенска согласуют с активистами перенос памятника «вагнерам»

В городском округе Воскресенск прошла встреча с активистами, установившими памятник ЧВК «Вагнер» в неположенном месте. Власти договорились с гражданами о возможном переносе мемориала, сообщили в пресс-службе администрации Воскресенска.

Также власти договорились с активистами привести в соответствие с законодательством России документы, необходимые для увековечивания имен бойцов, погибших при исполнении воинского долга. В том числе достигнуты договоренности о внесении в список имен жителей Воскресенска, погибших в зоне СВО.

В пресс-службе администрации городского округа отметили, что памятник может быть перенесен в другое место, согласованное с активистами. Диалог с гражданами будет продолжен.

Ранее в Telegram-чате «Воскресенск онлайн» появилась информация о возможном сносе памятника бойцам ЧВК «Вагнер» и военнослужащим, погибшим в зоне СВО. Один из активистов рассказал, что власти назвали мемориал незаконной постройкой.

Более того, нужно было доказать, что бойцы, имена которых высечены на памятнике, действительно принимали участие в спецоперации. Добровольцам предложили перенести мемориал на частную территорию.