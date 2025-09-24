Власти Украины испугались одного ребенка и двух подростков из России

На экстремистский «Миротворец» добавили ребенка и двух подростков из РФ

11-летнего Алексея и двух 17-летних подростков — Андрея и Ольгу — из РФ добавили на украинский сайт «Миротворец»*, который публикует личные данные сторонников России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу ресурса.

Несовершеннолетних внесли на «Миротворец»* за якобы «нарушение госграницы Украины».

Создатели платформы постоянно добавляют туда новых людей. В базу попадают и те, кто въезжал в Донецкую, Луганскую Народные Республики после 2014 года.

На Украине добавленных в «Миротворец» людей считают экстремистами. В списки часто попадают дети, подростки и пенсионеры. При этом, в базу добавляют личные данные людей — номера документов и автомобилей. Доступ к этой информации есть у неограниченного круга лиц.

*«Миротворец» — украинский экстремистский сайт.

