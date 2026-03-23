Власти Сургута не заложили средства на запуск школы в ЖК «Георгиевский»

В Сургуте школа в ЖК «Георгиевский» не откроется в ближайшие годы из-за отсутствия финансирования на выкуп здания. Об этом жители сообщили со ссылкой на ответ администрации, сообщает Сургут Информ .

Жители жилого комплекса «Георгиевский» обратились в чат мэра Максима Слепова с жалобой на ситуацию со школой. По их словам, при покупке квартир учитывалось строительство учебного заведения, о скором открытии которого сообщали СМИ и городские паблики.

Комплекс рассчитан на 7–8 тысяч человек, многие из них — семьи с детьми. Здание школы уже построено, застройщик выполнил обязательства. Однако на этапе ввода в эксплуатацию возникли трудности.

Одна из жительниц рассказала, что администрация ответила: в 2026–2028 годах бюджетные ассигнования на приобретение объекта недвижимости в Сургуте не предусмотрены. Фактически школа готова, но средства на ее выкуп и запуск не заложены.

ЖК расположен на окраине города. Ближайшая действующая школа находится примерно в 1,4 км, путь к ней проходит через объездную трассу и мост, который не всегда своевременно очищается.

