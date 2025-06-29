Власти РФ учредили День российской адвокатуры

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В РФ появился новый профессиональный праздник — День российской адвокатуры. Согласно постановлению, его будут отмечать 31 мая, сообщается на сайте правительства страны .

31 мая в 2002 году подписали Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Он регулировал главные принципы функционирования адвокатуры в стране.

В конце мая Федеральная палата адвокатов совместно с региональными палатами организовывают мероприятия «Адвокаты — гражданам». На протяжении нескольких суток они бесплатно оказывают юридическую помощь россиянам.

Появление профессионального праздника указывает на то, что адвокатура — важный элемент правовой системы в РФ. Постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.