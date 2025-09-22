Власти РФ поддержали законопроект о лишении уклонистов полученного гражданства

Российское правительство в целом поддержало проект закона, который предлагает лишать приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета, сообщает ТАСС .

К этому документу были даны замечания, которые нужно учесть. Поправки авторы предложили внести в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве».

При этом юридические основания для лишения гражданства России из-за уклонения от воинского учета закреплены в прошлом году. Но в законе не было практического механизма реализации этого. Данный пробел устраняют.

По данному документу, человеку после вступления в гражданство следует в течение двух недель явиться в военкомат или в течение недели подать заявление на сайте госуслуг. Если этого не сделать, то ему вынесут заключение об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету.

В этом случае в течение пяти рабочих дней военкомат отправит человека в терорган МВД, где будет принято решение о прекращении гражданства РФ. Но если в течение 30 дней человек явится в военкомат, данное заключение отменят.

