Власти РФ не планируют закрывать два генконсульства в Норвегии
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Посол России в Норвегии Николай Корчунов отметил, что сейчас РФ не планирует закрывать два генконсульства, расположенных в городах Киркенес и Баренцбург, сообщает РИА Новости.
Ранее посольство страны в Норвегии заявило, что уменьшает дипломатический состав по требованию Осло, в составе отдела будут работать только два дипломата. Кроме того, российские генконсульства на Шпицбергене и в Киркенесе сказали, что приостанавливают консульский прием посетителей до дальнейшего уведомления.
«На севере Норвегии и на архипелаге Шпицберген большое количество наших соотечественников, нуждающихся в консульском содействии», — уточнил дипломат.
По его словам, РФ удалось нарастить количество дипломатов в посольстве в Норвегии после вынужденного уменьшения их числа в октябре, страна хочет и дальше продолжать работу в данном направлении.
«Прагматичный диалог позволил нам несколько увеличить предельную численность дипломатов в загранучреждениях обеих стран», — отметил Корчунов.