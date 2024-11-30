Власти РФ не планируют закрывать два генконсульства в Норвегии

Посол России в Норвегии Николай Корчунов отметил, что сейчас РФ не планирует закрывать два генконсульства, расположенных в городах Киркенес и Баренцбург, сообщает РИА Новости .

Ранее посольство страны в Норвегии заявило, что уменьшает дипломатический состав по требованию Осло, в составе отдела будут работать только два дипломата. Кроме того, российские генконсульства на Шпицбергене и в Киркенесе сказали, что приостанавливают консульский прием посетителей до дальнейшего уведомления.

«На севере Норвегии и на архипелаге Шпицберген большое количество наших соотечественников, нуждающихся в консульском содействии», — уточнил дипломат.

По его словам, РФ удалось нарастить количество дипломатов в посольстве в Норвегии после вынужденного уменьшения их числа в октябре, страна хочет и дальше продолжать работу в данном направлении.

«Прагматичный диалог позволил нам несколько увеличить предельную численность дипломатов в загранучреждениях обеих стран», — отметил Корчунов.