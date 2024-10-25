Власти придумали, как запретить аренду электросамокатов под «левыми» аккаунтами

В приложения для аренды электросамокатов намерены внести биометрию, чтобы исключить «серые» схемы по катанию на этом СИМ. Ранее несовершеннолетние и нарушители ПДД могли воспользоваться чужими аккаунтами, когда им запрещали кататься от своего имени, однако с введением сдачи биометрических данных этот способ окажется бесполезным, сообщает SHOT .

Условия эксперимента по вводу биометрии в соответствующие приложения обсуждают в российском правительстве. В рамках него в сервисы по аренде самокатов хотят внедрить обязательную функцию, чтобы пользователь подтверждал свою личность по биометрии.

Предполагается, что гражданин не сможет получить доступ к электросамокату, если он пользуется не своей страницей — биометрические данные не будут совпадать. Так, система изучит фото пользователя из приложения и его свежий снимок, и если изображения будут отличаться, то человеку запретят пользоваться этим средством индивидуальной мобильности (СИМ).

Протестировать биометрию в приложениях кикшеринга намерены на территории Москвы и Подмосковья. Ожидается, что сдачу биометрических данных в экспериментальном режиме могут ввести в середине 2025 года.