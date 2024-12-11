Власти Подольска передали разведчикам автомобиль УАЗ и 30 FPV-дронов

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов передал разведчикам автомобиль УАЗ и запчасти для него. Также на передовую к ребятам уедет квадрокоптер DJI Mavic 3Т и 30 FPV-дронов от депутата совета депутатов, ветерана СВО Андрея Черепенникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Черепенников является одним из инициаторов развития отрасли БПЛА в округе. Технику производит подольская компания «НПК Беспилотные системы».

Традиционно дополнили гумпомощь маскировочными сетями, рюкзаками и всем, что может понадобиться защитникам.

«Поддержка бойцов — наша святая обязанность. Благодарю всех неравнодушных людей, которые не остаются в стороне и присоединяются к этому делу», — сказал Артамонов.

Помочь участникам спецоперации может каждый. Оказать посильную финансовую помощь можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1 продолжает принимать, собирать, сортировать и передавать необходимые вещи: 8 (496) 750-04-93.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.