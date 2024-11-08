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Власти Подольска передали бойцам СВО оборудование для работы в темноте

Власти Подольска передали бойцам СВО тепловизионный прицел, тепловизор, тактические фонари и другое оборудование, которое просили мобилизованные жители округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Продолжаем отправлять нашим доблестным военнослужащим все для победы! Передали бойцам очередную партию гумпомощи. В ней тепловизионный прицел, тепловизор, тактические фонари, маскировочные сети, дизельные отопители и многое другое. Работаем адресно, отрабатываем каждую заявку, которую присылают ребята и их командиры», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Глава муниципалитета поблагодарил жителей за поддержку и напомнил, что все необходимое для воинов ежедневно принимает волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Информацию можно получить по телефону: 8 (496) 750-04-93.

Перечислить денежные средства можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.