Власти Подольска передали 50 дизельных обогревателей участникам СВО

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Власти Подольска отправили очередную партию гумпомощи в зону спецоперации. Ранее к главе Городского округа Подольск Григорию Артамонову обратились волонтеры с просьбой предоставить оборудование бойцам подразделения «Эспаньола», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сбор средств оперативно организовал благотворительный фонд «Культурное развитие молодëжи г. Подольска». Заместитель главы муниципалитета Ольга Шашкова передала очередную партию гуманитарной помощи для бойцов, в которую включили 50 дизельных обогревателей. В ближайшее время оборудование доставят в зону проведения спецоперации.

Ранее защитникам из Подольска направили тепловизионный прицел, тепловизор, тактические фонари, маскировочные сети, дизельные отопители и многое другое.

Всё необходимое для воинов ежедневно принимает Волонтëрский центр на улице Ульяновых, 1. Информация по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

Перечислить денежные средства можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодëжи г. Подольска».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.