Власти Подольска оказывают помощь более чем 1 тыс близких участников СВО

В Подольске оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям является одной из ключевых задач, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день администрация муниципалитета вместе с центром поддержки участников СВО и их семей оказывает помощь более чем тысячи близких защитников.

В рамках взаимодействия с Государственным фондом «Защитники Отечества» в Подольске летом открыли отделение, где бойцы и члены их семей могут получить всестороннюю помощь по вопросам лечения, реабилитации, выплат и других социальных мер.

«Главное — обеспечить каждой семье заботу и внимание. Особое внимание, конечно, уделяем мерам социальной поддержки детей наших героев. Уже сегодня организованы бесплатные места в детских садах, бесплатное питание для школьников, бесплатные кружки и секции для дошкольников и школьников, организация отдыха в оздоровительных лагерях», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Волонтеры и активисты округа предоставляют продуктовые наборы и решают бытовые проблемы. На территории округа уже открыто 17 пунктов сбора гуманитарной помощи, где каждый желающий может внести свой вклад в поддержку защитников.

В круглосуточном режиме работает чат, в который включены родственники мобилизованных. Все сообщения из него фиксируются и оперативно отрабатываются профильными специалистами. Также оставить обращение можно по телефону горячей линии 8 (4967) 57-77-71.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.