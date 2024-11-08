Власти Подмосковья подали иск к структуре Потанина из-за участка в Клину

Министерство имущественных отношений Московской области подало иск в арбитражный суд с просьбой изъять у компании «Армада» 119 га земли под Клином. Организация является одной из структур холдинга «Интеррос», основной владелец которого — Владимир Потанин, сообщает РБК .

В исковом заявлении не сказано, на чем строятся требования Миноблимущества. Эксперты отмечают, что обычно земельный участок изымают у собственника, если его используют с нарушением требований законодательства. Публичный реестр проверок содержит информацию о том, что «Армаде» несколько раз выдавали предписания об устранении выявленных нарушений.

Актив, из-за которого ведется спор, находится на территории сельского поселения Нудольское. Он имеет статус земли сельскохозяйственного назначения.

Участок находится в собственности у «Армады» с 2017 года. Также компании принадлежат еще несколько площадок в Подмосковье. Основной вид деятельности «Армады» заключается в «консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Основные собственники компании — «Лукино девелопмент», «Дмитровские просторы», «Базис» и «Осирис». Последние три принадлежат холдингу «Интеррос», которым владеет Потанин.

Ранее в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили более 200 объектов за неделю. Из них — 150 земельных участков в аренду.