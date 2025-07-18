Власти Подмосковья: лес восстановят под Рузой после создания карьера

В Рузском муниципальном округе жители пожаловались на вырубку леса для создания карьера. Власти отметили, что после окончания работ лесопользователь проведет восстановление на площади не меньшей, чем вырубленная в течение трех лет, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Вырубка леса на участке идет в соответствии с проектом освоения лесов, который прошел государственную регистрацию. Объем вырубки отражен в ежегодной лесной декларации, представленной лесопользователем ООО «Полис». Каждый месяц компания предоставляет отчеты в комитет.

«Также по окончании работ лесопользователь обязан провести компенсационное лесовосстановление на площади не меньшей, чем вырубленная в течение трех лет после окончания вырубки», — заявили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

В министерстве экологии и природопользования Московской области подчеркнули, что к ним поступала заявка на включение участка недр «Редькино-2» в «Перечень участков недр местного значения» для изучения в целях поиска полезных ископаемых. 22 августа 2024 года ООО «Полис» выдали лицензию на пользование недрами. Она действует до 22 августа 2027 года.

«В Рузском м. о. и муниципальном образовании Истра запланирована к созданию особо охраняемая природная территория регионального значения — государственный природный заказник „Леса междуречья рек Переволочни и Малиновки“» — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее жители региона пожаловались на масштабную вырубку леса на участке, который неофициально называют «Подмосковной Швейцарией». По подсчетам активистов, с весны этого года вырублено 60 гектаров лесного массива. Также они переживают, что позже карьер используют как мусорную свалку.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.