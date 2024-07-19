Власти передали тульским бойцам на СВО автомобили и коптеры

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал новую партию техники для региональных военных, которые служат в зоне спецоперации на Украине. Бойцам доставят коптеры, автомобили, спецоборудование и технические средства, сообщает «Бриф24» со ссылкой на тульское правительство.

Миляев подчеркнул, что власти региона на особом контроле держат вопросы помощи своим солдатам. По словам врио тульского руководителя, участникам СВО оперативно отправляют все, в чем нуждается фронт.

«Я от всей души желаю, чтобы вы с честью и достоинством выполнили свой воинский долг и, конечно же, скорее вернулись домой», — процитировали обращение Миляева к военным в правительстве.

В новую передачу для тульских солдат вошло более 100 позиций, необходимых для ведения боевых действий. Миляев обратил внимание, что в помощи российским войскам активно участвуют малый и средний бизнес, региональные предприятия, неравнодушные жители и Общероссийский народный фронт (ОНФ).