Власти Нижегородской области разрешили мигрантам работать в общепите

Власти Нижегородской области внесли изменения в указ губернатора, разрешив иностранным гражданам, работающим по патентам, трудиться в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса с 8 июля 2024 года, сообщает ИА «Время Н» .

В указ губернатора Нижегородской области № 70 были внесены изменения, касающиеся запрета на трудоустройство иностранных граждан по патентам в отдельных сферах экономики на 2025 год.

Согласно новым правилам, из-под ограничений исключены сферы водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений, складирования и хранения, а также вспомогательные услуги, связанные с перевозками, гостиничный бизнес и предприятия общественного питания.

Ранее после выхода указа в марте бизнес-омбудсмен Павел Солодкий получил многочисленные обращения от предпринимателей, особенно из сферы общепита. Они выразили обеспокоенность необходимостью увольнять иностранных работников, поскольку официальная статистика не отражала реального числа таких сотрудников. Совместно с общественными организациями были проведены встречи с представителями управления по труду и занятости населения.

В ходе обсуждений выяснилось, что иностранные работники по патентам часто регистрируются в МВД по основному виду деятельности работодателя, но фактически трудятся в других сферах. Например, в общепите официально числилось 77 таких сотрудников, однако реальное число было выше.

Павел Солодкий отметил, что власти учли эти данные и скорректировали запрет до его вступления в силу, что позволило сохранить благоприятный бизнес-климат в регионе.