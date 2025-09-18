Власти Мытищ проверили ход работ по благоустройству набережной реки Яуза

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с коллегами из администрации округа в четверг проинспектировали ход работ по благоустройству набережной реки Яуза и прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На набережной ведется реализация первого этапа благоустройства (от ул. Мира до «Березовой рощи»). Проводится укладка тротуарной плитки и чистового слоя асфальта на велодорожках. Затем будут установлены лавочки, урны и пирсы. Срок завершения — 10 ноября 2025 года.

Параллельно подрядная организация приступила к реализации 2 этапа — от «Березовой рощи» до ул. Семашко, д. 4, корп. 3, включая острова. Ведется устройство оснований под пешеходные дорожки и прокладка коммуникаций. Завершение — в 2026 году.

На улице Пролетарская выполнено устройство ливневой канализации, уложен первый слой асфальта. Ведется расширение проезжей части с устройством кругового движения. Дорожные работы планируется завершить в течение двух недель. Также проводится укладка тротуарной плитки и асфальтировка парковочного пространства.

На территории второго корпуса гимназии № 17 ведется установка площадок, а также укладка брусчатки. Открытие гимназии планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.