Власти Москвы: в МТШ более 4 тыс инженеров обучились редким специальностям

В «Московской технической школе» (МТШ) с момента ее существования уже более 4 тысяч инженеров прошли обучение редким производственным специальностям, что повысило уровень их квалификации, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За время работы проекта более 13 тысяч специалистов прошли курсы повышения квалификации в МТШ. Особенно востребованными оказались программы по редким производственным направлениям — их освоили свыше 4 тысяч инженеров.

Учебная база постоянно модернизируется в сотрудничестве со 126 научными центрами и промышленными компаниями. Опираясь на потребности ведущих столичных производств, школа регулярно запускает новые образовательные программы.

Выпускники «Московской технической школы» успешно работают в различных высокотехнологичных отраслях — от создания беспилотных аппаратов и микроэлектронных компонентов до разработки роботизированных систем, лазерного оборудования и автомобильной техники.

В текущем образовательном портфеле представлено более 200 различных программ, причем только с начала 2024 года появилось более 60 новых курсов. Среди недавних нововведений — три перспективных направления подготовки: «Цифровые двойники», «Информационная безопасность» и «Новые производственные технологии».

Образовательная деятельность не ограничивается только курсами — в минувшем году более 3000 участников посетили свыше 20 различных событий, включая экспертные дискуссии, онлайн-семинары, практические мастер-классы и профессиональные конференции, открытые для всех заинтересованных лиц.