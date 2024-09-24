Власти Москвы рассказали об уникальных городских парках с большой историей

Столичные парки давно стали местом притяжения жителей. В текущем году 14 паркам исполняется больше 50 лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Места с большой историей: 14 московским паркам в этом году исполняется больше 50 лет», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Сто тридцать лет тому назад был заложен сад «Эрмитаж», который за эти годы превратился в одно из самых излюбленных мест отдыха москвичей и гостей столицы. Здесь проводятся разнообразные культурные мероприятия, такие как концерты, спектакли и фестивали.

В этом году исполняется 90 лет Таганскому парку, который стал местом, где начинались спортивные карьеры многих выдающихся личностей. Здесь на стадионе и катке делали свои первые шаги в спорте такие известные личности, как футболисты Константин Бесков и Алексей Хомич, чемпион СССР по теннису Николай Озеров и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

История усадьбы Воронцово насчитывает пять веков. На территории в 40,7 га расположены бывшие усадебные постройки, каскад прудов, дубовая роща, а также Итальянский и Китайский сады.

Более подробную информацию о городских парках москвичи и гости столицы могут узнать на портале mos.ru.