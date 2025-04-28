Власти Москвы рассказали об обновлении автопарка скорой помощи
К 1 мая в Москве начнут работать первые 80 инновационных автомобилей скорой помощи, собранных преимущественно из российских комплектующих, сообщает газета «Известия».
Автомобили были разработаны на базе «Газели NN» Горьковским автозаводом при участии экспертов Московской скорой помощи. В салоне учтены потребности как медиков, так и пациентов: пространство стало более просторным, что позволяет врачам и фельдшерам стоять в полный рост.
«Носилки получили увеличенную амплитуду движения, а поворотно-складные кресла и система креплений позволяют легко и быстро подойти к пациенту», — отметил мэр.
Кроме того, новая рейлинговая система надежно фиксирует оборудование, а улучшенное освещение и дополнительные места для хранения обеспечивают удобство. В машине установлена система передачи данных с дефибриллятора в центр критических состояний, что позволяет врачам дистанционно оценивать состояние пациента и давать рекомендации выездной бригаде.
Собянин поздравил работников службы с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что развитие системы скорой помощи в Москве продолжится.
В честь Дня работника скорой медицинской помощи в столичном метро был запущен тематический поезд. Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова отметила, что Московская служба скорой помощи является лидером среди мировых аналогов по скорости и качеству обслуживания. Каждый день на линии работают более тысячи машин, которые обслуживают около 4 миллионов жителей и гостей столицы.