Власти Москвы рассказали об обновлении автопарка скорой помощи

К 1 мая в Москве начнут работать первые 80 инновационных автомобилей скорой помощи, собранных преимущественно из российских комплектующих, сообщает газета «Известия» .

Автомобили были разработаны на базе «Газели NN» Горьковским автозаводом при участии экспертов Московской скорой помощи. В салоне учтены потребности как медиков, так и пациентов: пространство стало более просторным, что позволяет врачам и фельдшерам стоять в полный рост.

«Носилки получили увеличенную амплитуду движения, а поворотно-складные кресла и система креплений позволяют легко и быстро подойти к пациенту», — отметил мэр.

Кроме того, новая рейлинговая система надежно фиксирует оборудование, а улучшенное освещение и дополнительные места для хранения обеспечивают удобство. В машине установлена система передачи данных с дефибриллятора в центр критических состояний, что позволяет врачам дистанционно оценивать состояние пациента и давать рекомендации выездной бригаде.

Собянин поздравил работников службы с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что развитие системы скорой помощи в Москве продолжится.

В честь Дня работника скорой медицинской помощи в столичном метро был запущен тематический поезд. Заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова отметила, что Московская служба скорой помощи является лидером среди мировых аналогов по скорости и качеству обслуживания. Каждый день на линии работают более тысячи машин, которые обслуживают около 4 миллионов жителей и гостей столицы.