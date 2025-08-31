сегодня в 17:17

Власти Москвы рассказали о создании инновационной системы освещения в «Лужниках»

В столичных «Лужниках» разрабатывается инновационная система освещения, сочетающая архитектурные и художественные элементы. Работы по обновлению комплекса стартовали в 2025 году, об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Планируем с помощью цвета, света, звука и интерактивных инсталляций объединить центральную площадь и прилегающие к ней боковые аллеи в четыре смысловые зоны природных стихий — земли, воды, огня и воздуха», — рассказал столичный мэр.

Благодаря технологии видеомэппинга фасад Большой спортивной арены станет интерактивным мультимедийным экраном. Также будут установлены линейные светильники и прожекторы на новых павильонах центральной площади. Декоративные грунтовые прожекторы подчеркнут красоту зеленых насаждений.

В теплое время года фонтан с водной поверхностью, а зимой каток станут частью светового представления. Таким образом, центральная площадь трансформируется в уникальное городское пространство, гармонично сочетающее спорт, рекреацию, искусство и современные технологии.