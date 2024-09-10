Власти Москвы рассказали о помощи участников столичных фестивалей бойцам СВО

Участники столичных сезонных фестивалей активно помогают военнослужащим в зоне СВО, собирая гуманитарную помощь, в том числе из собственной продукции. Бойцам передают мед, чай, травяные сборы и другие вкусности, об этом сообщили власти Москвы.

Участники городских гастрономических фестивалей «Вкусы России», «Лето в Москве. Мороженое и сладости — 2024» и форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» собрали и передали военнослужащим угощения в качестве гуманитарной помощи.

Индивидуальный предприниматель Анна Сучкова работает в сфере общепита — печет блины — но, несмотря на то, что свою продукцию передать военным не может, она вместе с друзьями собирает другие необходимые для них предметы и передает волонтерам. Ее силами при поддержке друзей были куплены и переданы в зону СВО в том числе комплектующие для дронов.

«Последнее, что мы отправили, — это устройства для борьбы с беспилотниками. Был запрос, когда начались военные действия в Курской области, на корм для собак и переноски для домашних животных. Иногда это просто какие-то бытовые вещи, бытовая химия, салфетки», — поделилась Анна Сучкова.

Вся съедобная продукция, которую направили бойцам в зону СВО, имеет длительный срок хранения. Жители Москвы не остаются в стороне и регулярно через волонтеров передают военнослужащим ВС РФ помощь.