Власти Москвы поздравили работников и ветеранов отрасли с Днем энергетика

Топливно-энергетический комплекс — основа, на которой держится и развивается Москва. Сотрудников и ветеранов отрасли с Днем энергетика поздравил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве в сфере задействованы более 120 тыс. профессионалов. Они отвечают за подачу тепла и света, подключают к электрическим сетям ключевые объекты инфраструктуры.

Также энергетики помогают воплощать в жизнь программы развития городской среды, обустройства общественных пространств, реновации жилья, восстановления образовательных и медицинских объектов. В следующие несколько лет сотрудникам сферы предстоит создать новые генерирующие мощности, а также магистральные линии электрических передач.

Помимо этого, энергетики обеспечивают светом улицы Москвы. Также они помогают восстановить свет в городах-побратимах — Луганске и Донецке.