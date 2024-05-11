Власти Москвы назвали самые популярные у горожан услуги и сервисы на mos.ru

Около 4 млрд раз воспользовались жители столицы сервисами и услугами на портале mos.ru . Цифровые сервисы помогают заботиться о здоровье, образовании детей, а также решать бытовые вопросы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Если в 2011 году в электронном виде было доступно всего 11 услуг и сервисов, то сегодня — больше 420», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Цифровые сервисы охватывают почти все сферы жизни: от планирования досуга до реализации бизнес-идей. Сегодня в электронный формат перевели 100% массовых социально значимых сервисов и услуг.

С 2011 года особой популярностью у москвичей пользуются такие сервисы, как электронная медицинская карта, электронный дневник школьника, запись к врачу, а также передача показаний счетчиков воды и тепла.