Власти Москвы исполнили мечты детей пообщаться с Акинфеевым и посетить телецентр

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале рассказал, что на протяжении 3,5 года проект «Давай ДруЖИТЬ!» помогает детям-сиротам и детям из семей в трудной жизненной ситуации исполнять мечты, в 2024 году школьникам помогли попасть в телецентр и встретиться с футболистом Игорем Акинфеевым.

«Увлекающуюся журналистикой Полину пригласили на экскурсию в телецентр. Ей удалось поближе познакомиться с работой телевизионщиков, узнать все этапы подготовки передач. А юная футболистка Анна встретилась со своим кумиром из ЦСКА Игорем Акинфеевым. Она увидела тренировочную базу клуба и даже поиграла на одном поле с профессионалами», — рассказал Собянин.

Для воспитанницы семейного центра Аллы организовали экскурсию по мастерской для создания одежды. Она пообщалась с модельером и под его руководством сшила красивую юбку.

В рамках проекта, столичным детям предоставили возможность попробовать свои таланты в создании мультфильмов, в изготовлении ювелирных украшений. Некоторые из ребят предпочли пообщаться с олимпийскими чемпионами и покататься вместе с ними на коньках.

Мечтающим о космосе помогли встретиться с космонавтом, а любителям готовить — с шеф-поварами. Часть детей мечтали увидеть, как снимают фильмы и организаторы исполнили эту мечту, организовав экскурсию на съемочную площадку.

Ранее Герой России Аркадий Корольков поздравил молодое поколение с праздником. В Международный день защиты детей он пожелал всем расти в любви и заботе.