сегодня в 13:31

Власти МО: на территории мемориала «Звонница» идет работа по улучшению состояния

В Лобне обновляют территорию мемориала «Звонница». Работы не застрагивают захоронения на глубине 2 м, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Специалисты благоустраивают территорию мемориала. Они выявили аварийное состояние бетонных конструкций каркаса при снятии гранитных плит облицовки. Было принято решение демонтировать их.

В дальнейшем вместо старого покрытия построят новое.

Ранее жители округа заявили о том, что на месте мемориала якобы был выкопан котлован. Они беспокоились об останках погибших воинов.

Мемориал был открыт в 2000 году и посвящен российским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной и локальных войн. Он расположен в Центральном парке культуры и отдыха городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.