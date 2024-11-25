Власти Луховиц и общественники проведали матерей погибших участников СВО

В День матери представители администрации городского округа Луховицы, партии «Единая Россия» и государственного фонда «Защитники Отечества» проведали матерей, чьи сыновья пали смертью храбрых в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Луховиц.

Они пожелали луховичанкам терпения, здоровья и благополучия, выразили признательность за воспитание сыновей настоящими защитниками Отечества.

В Луховицах несколько матерей навестил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

«Низкий поклон за то, что воспитали сыновей мужественными защитниками Родины, Героями, которыми мы гордимся. Не выразить словами боль утраты, которую испытывают те, кто теряет детей. Со своей стороны мы помогали и продолжим помогать семьям участников СВО. Это наш святой долг», — сказал Сергей Тимохин.

Представители администрации, местные депутаты и единоросы в Луховицах помогают военнослужащим, их родным и близким, а еще жителям новых регионов с начала СВО.

С того времени неравнодушные активисты уже собрали свыше 400 тонн гуманитарной помощи. Депутаты и волонтеры из «Единой России» систематически решают бытовые вопросы, с которыми к ним обращаются родные и близкие участников СВО, предоставляют помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.