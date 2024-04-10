Власти Кургана призвали жителей части территорий из-за угрозы подтопления

Власти Кургана призвали жителей части территорий города — микрорайона Смолино, жилого сектора за Кировским мостом, СНТ по правой и левой сторонам шоссе имени Тюнина — эвакуироваться из-за угрозы подтопления, сообщается в T elegram-канале администрации города.

По данным администрации, территория подвержена угрозе подтопления. В сообщении граждан попросили собирать вещи, документы, лекарства и вместе с членами семьи покинуть зону затопления.

Пункты временного размещения для жителей, эвакуированных с указанных территорий, располагаются на базе гимназии № 31 и на базе гимназии № 32.

Ранее замглавы Кургана, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев сказал о необходимости в увеличении числа специальных дежурных круглосуточных бригад, а также в проведении поквартирных обходов и собраний информационного характера с местными жителями.