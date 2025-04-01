Власти Краснодара объяснили «перевернутый» флаг России у Вечного огня

Муниципальный центр управления Краснодара заявил , что у Вечного огня не размещали «перевернутый» российский флаг. По словам властей, это был флаг Сербии, а соответствующее фото сделали во время визита сербской делегации в город.

Ранее пользователи соцсетей стали возмущаться, что во время официального мероприятия в Краснодаре у Вечного огня стоял юноша с «перевернутым» российским триколором. Позже городские власти рассказали, что снимок был сделан на Всероссийском форуме «Пост № 1».

«Видим в соцсетях возмущения по поводу „перевернутого“ флага России на фото. Поясняем: фотография сделана на Всероссийском форуме „Пост № 1“, на который в Краснодар приезжала делегация из Сербии. На фото изображен флаг именно этой страны», — говорится в публикации.

Между тем в Великом Новгороде «оживят» флаги России и Белоруссии в честь Дня воссоединения двух народов.