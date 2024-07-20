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Власти Киргизии призвали Канделаки «не вносить разлад» в отношения с РФ

Киргизские власти призвали телеведущую Тину Канделаки не вносить своими высказываниями разлад в отношения с Россией, а также пригласили посетить страну, сообщает РБК .

На текущей неделе в Бишкеке снесли здание музея Панфиловской дивизии. Оно стояло в городе с 1969 года.

Канделаки, комментируя снос музея, обвинила местные страны в русофобии и потворстве западным государствам.

«У аварийного здания был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам», — заявила телеведущая.

Глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков ответил ей, что решение о сносе здания в стране приняли после проведения тщательного анализа его состояния, оно подтверждено техзаключением. Там выявили следы пожара, протечек, трещин, несоответствие здания сейсмическим нормам.

По его словам, эксплуатация данного здания в будущем представляла угрозу безопасности и жизни людей, отреставрировать его было нельзя.