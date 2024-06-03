Власти Киева запретили проводить ЛГБТ*-парад в метро

В Киевской городской гражданской администрации сочли нецелесообразным проведение ЛГБТ*-парада в метро из соображений безопасности, сообщает РБК .

Киевские власти обратились к организаторам мероприятия и попросили их выбрать другое место для проведения парада. Если марш все же будет проведен, то ответственность за соблюдение необходимых мер безопасности полностью ложится на организаторов.

Парад людей нетрадиционной ориентации должен был пройти 16 июня. В нем планировали принять участие не более 500 человек. Такое мероприятие проводилось в 2021 году.

В марте международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения внесли в реестр экстремистских и террористических организаций Росфинмониторинга. Деятельность организации запрещена Верховным судом еще в ноябре прошлого года.

*международная организация, признанная экстремистской в ​​РФ.